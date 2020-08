Canicattì, proiettili da guerra per strada: minaccia ad un ambulante

È all’esame del personale della Polizia scientifica la manciata di proiettili da guerra che sono stati trovati circa dieci giorni fa - ma la notizia è stata resa noto soltanto adesso - in una rientranza di via Carlo Alberto a Canicattì in coincidenza dello svolgimento del mercatino settimanale.

A segnalare la presenza delle cartucce stato uno dei titolari di licenza ambulante a posto fisso che monta la propria bancarella nella zona. L’uomo è stato attirato dalla presenza di uno strano involucro abbandonato con accanto le cartucce di grosso calibro.

