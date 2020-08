Agrigento, l'auto va a fuoco: salvo per miracolo il conducente

Appena una settimana fa, ben tre auto sono andate a fuoco, fra Agrigento e dintorni, mentre erano in marcia. Lo stesso è accaduto, nella serata di martedì, nei pressi di piazza San Pio X - di fronte all’omonima parrocchia - al Villaggio Peruzzo.

L’automobilista aveva appena visto una spia accendersi e subito, cercando di capire cosa stesse accadendo, s’è messo di lato lungo la carreggiata stradale. Non appena l’agrigentino ha arrestato la marcia è divampato - nell’Audi A3 - l’incendio. Per fortuna, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo rapidamente.

