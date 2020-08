Auto danneggiate a Canicattì, identificato il vandalo: padre pronto a pagare i danni

Apparterrebbe ad una onesta e laboriosa famiglia uno degli autori del raid teppistico che a Canicattì nella notte tra domenica e lunedì ha danneggiato una dozzina di autovetture in sosta in una zona centrale e trafficata della città. E' stato individuato dai carabinieri di Canicattì che per primi e da subito hanno iniziato a ricevere le richieste degli automobilisti alla scoperta del danno patito.

Si tratta di un giovane che in pratica è del tutto sconosciuto alle forze dell'ordine. Il ragazzo appartiene ad una famiglia che si può definire «sana» con il padre che vive del proprio lavoro. E’ stato proprio il padre, raggiunto dai carabinieri per essere informato di quanto aveva fatto il figlio poche ore prima, a rassicurare tutti i proprietari dei mezzi che i danni sarebbero stati comunque pagati.

