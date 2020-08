Migranti: alta tensione a Lampedusa, ma il vento ferma ancora la nave quarantena

Ancora niente trasbordo per i migranti del centro di accoglienza di Lampedusa. La nave Aurelia, in rada al porto dell’isola da lunedì, a causa del forte vento non riesce ad attraccare e quindi a permettere ai migranti di salire a bordo dell’imbarcazione.

Le condizioni meteo rendono allo stesso modo impossibili anche i collegamenti Lampedusa-Porto Empedocle, con la nave "Lampedusa" (sostituta della Sansovino, ancora guasta) ferma da due giorni.

Le cattive condizioni metereologiche continueranno fino a mercoledì, quando la nave Aurelia, messa a disposizione per la quarantena dei migranti, dovrebbe riuscire a operare il trasbordo.

"E' un momento difficile provocato da una mancanza di linea da parte del governo nazionale, non ci sono indicazioni, regole, ognuno agisce per i fatti propri, l’unica cosa che sta venendo fuori è una mancanza di indicazioni e strategia politica da parte del governo sul fenomeno immigrazione". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, a Radio anch’io su Rai Radio1.

"L'Italia non ha una strategia che ci rende forti nell’Unione europea - ha aggiunto - il ministro Lamorgese è stata lasciata sola anche lei, perchè nessun partito vuole parlare di migranti altrimenti si abbassa il quoziente elettorale. È sbagliato questo".

