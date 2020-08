Agrigento, bruciano per un’intera notte i cumuli di plastica e legno

Ore 19. Dopo 20 ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, ieri alle 19 appunto, erano ancora al lavoro in via Unità d’Italia, fra San Giusippuzzu e Fontanelle. Praticamente per l’intera notte e l’intera giornata, i pompieri si sono occupati prima di circoscrivere e spegnere le fiamme, che erano tornate ad incenerire le “montagne” di materiale rimaste nel piazzale, e poi di “raffreddare” tutti i detriti incandescenti.

Cumuli di plastica e legname che erano rimasti, ammassati e abbandonati, dopo lo spaventoso incendio che – nella tarda serata del 15 giugno scorso – ha devastato i magazzini del palazzo di via Unità d’Italia. Un immobile che venne subito evacuato e che è ancora sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica.

