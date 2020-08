Agrigento, anziano solo e povero: una volante gli porta la spesa e lui si commuove

Un anziano di Agrigento solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ha chiamato la polizia in cerca di aiuto. Racconta che pagando l’affitto e bollette, non ha più da mangiare, così una voltante si reca a fare la spesa e il gestore del supermercato contribuisce. Quando gli agenti la consegnano l'anziano si emoziona. E’ quanto racconta la Polizia di Stato su twitter.

La ministra Elena Bonetti ha commentato l’intervento umanitario degli agenti: «Abbiamo imparato che solo nel prenderci cura gli uni degli altri possiamo trovare la ragione del nostro sentirci comunità. Le forze di Polizia, che hanno servito il nostro Paese in questi mesi, si sono dimostrate custodi attente del nostro essere comunità, partendo da gesti di straordinaria umanità come questo. A loro e a chi continua ad avere il coraggio di gesti di umanità e ad alimentare la speranza, va tutto il nostro grazie», ha scritto su Facebook.

