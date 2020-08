Tensione nell'hotspot di Lampedusa, scoppia una lite tra gruppi di migranti

Momenti di tensione si sono registrati nell'hotspot di Lampedusa a causa di una lite. Due gruppi di migranti, libici e somali, si sono affrontati con lanci di pietre. I contrasti sono sorti perché entrambe le fazioni rivendicavano che i loro rispettivi spazi non fossero violati da migtranti di altre etnie.

Inoltre, i somali non gradivano che le loro donne fossero avvicinate dai libici. Non ci sono feriti: la polizia è intervenuta con tempestività riportando la calma. La struttura, che ha 192 posti, ospita 1.500 migranti, duecento dei quali saranno trasferiti in serata a Porto Empedocle.

