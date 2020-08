Narcotraffico a Ribera, blitz Bazara: 10 imputati sotto processo

Ribera come centrale della droga che arrivava dal palermitano e con una fitta rete dedita allo spaccio composta anche da un minore. E qualche minore ci sarebbe stato anche tra gli acquirenti.

Cocaina, hashish e marijuana spacciata fino a giugno del 2019. È questo il quadro dell’indagine denominata Bazara, svolta dai carabinieri della tenenza di Ribera e coordinata dal sostituto procuratore Michele Marrone per la quale il magistrato ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato con prima udienza fissata, per 10 imputati, il 4 novembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Sciacca.

I riberesi coinvolti ed ai quali vengono contestati fatti di droga sono due, Giuseppe Fortino, di 36 anni, e Calogero Bellanca, di 45. Altro riberese coinvolto, ma non per fatti di droga, è Giuseppe Fallea, di 60 anni, che era stato posto ai domiciliari per estorsione e per il quale il Tribunale della Libertà ha annullato l’ordinanza. A Fallea viene contestato di essersi impossessato, contro la volontà del proprietario, Fortino, di un’auto con minaccia di non restituirla in mancanza del pagamento di un debito. Fallea, secondo l’accusa, avrebbe così costretto Fortino a consegnargli somme di denaro. Tesi questa contestata dalla difesa e dallo stesso Fallea in sede di interrogatorio di garanzia.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE