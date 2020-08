Coronavirus, positivo un diciottenne di Sciacca: era tornato da Malta

L’esito del tampone praticato su un diciottenne di Sciacca, rientrato da una vacanza a Malta, ha rivelato la sua positività al Coronavirus. Il giovane era stato nell’isola alla fine di luglio, rientrando ai primi di agosto.

A dare la notizia il sindaco Francesca Valenti, che stamattina è stata a sua volta informata dall’Asp di Agrigento. E' il secondo caso che si accerta in pochi giorni. Il precedente riguarda quello dei giorni antecedenti il Ferragosto, riguardante una ragazza (anche lei diciottenne) che, invece, era stata in vacanza in Croazia.

