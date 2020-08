Menfi, le campagne soffrono la sete: la protesta degli agricoltori

La crisi idrica imperversa anche nelle campagne di Menfi, nell'Agrigentino: non manca solo l’acqua per fini potabili ma anche quella per irrigare campi e coltivazioni.

La protesta degli agricoltori scoppia a Menfi: «Da una settimana un doppio guasto alle condutture ha bloccato i turni di irrigazione nelle campagne - spiegano - servite dalla rete del Consorzio Agrigento 3. Il guasto alla condotta principale impedisce la fornitura dell’acqua alla sottorete, composta da una quarantina di deviazioni, ognuna delle quali serve da dieci a venti aziende agricole».

