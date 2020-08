Favara, auto in fiamme al ritorno dal mare: si salvano le due donne a bordo

Scoppia l’incendio mentre l’auto - una Fiat Croma - è in marcia. Le donne che si trovano a bordo dell’autovettura, con lucidità, riescono ad abbandonare l’abitacolo e, di fatto, a mettersi in salvo. Per fortuna, per le due donne - nonostante abbiano respirato fumo - non c’è stato neanche bisogno di fare ricorso alle cure ospedaliere.

È accaduto tutto nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 640, direzione di marcia Agrigento-Canicattì, all’altezza di Favara.

