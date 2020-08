Licata, esposta l’urna delle reliquie di Sant’Angelo

Festa solenne per l’esposizione al pubblico dell’urna risalente al 1623 contenente le reliquie di Sant’Angelo, patrono di Licata. Quest’anno è stata riaperta l’urna che dal 1623 contiene le ossa del Santo. L’operazione si è svolta in Cattedrale. E la Curia ha deciso di esporre le sacre reliquie in una teca trasparente. L’urna intanto è stata restaurata e le ossa incagliare con un filo d’oro per evitare il deterioramento.

