Agrigento, finita la pensione telefona alla polizia: "Non mangio da 5 giorni"

"Ho pagato l’affitto e le bollette e la pensione mi è finita. Non ho più un soldo. Non mangio, né bevo da cinque giorni". Queste le parole di un anziano agrigentino che per sopravvivere ha chiesto aiuto alla polizia. Ormai allo stremo ha chiamato il 112 per raccontare il suo dramma e in poco tempo sono intervenuti i poliziotti che hanno portato in casa dell'anziano beni di prima necessità.

A supportarli anche il gestore dello stesso supermercato che ha, di fatto, apprezzato quel gesto di infinita solidarietà ed ha fornito gratuitamente alcune derrate alimentari.

