Porto Empedocle, il sindaco: «Usiamo tutti la mascherina»

«Il pericolo di un ritorno è dietro l’angolo. Già si intravede una situazione negativa. Massima prudenza: usate la mascherina, state a distanza. Siate molto rigidi. Ricordate che siamo stati chiusi in casa, come topi, per oltre due mesi e che tanti si sono rovinati economicamente per garantire la salute di tutti».

Così il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina in un messaggio rivolto soprattutto ai giovani concittadini. Il messaggio è arrivato dopo che nel giro di 12 ore si sono registrati due casi di Covid-19 per altrettanti empedoclini rientrati da una vacanza a Malta.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE