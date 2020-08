Due incidenti in poche ore, auto si ribalta a Villaseta

Due incidenti stradali in poche ore a Villaseta. Il più violento si è verificato in via Caduti di Marzabotto, nel quartiere periferico. Qui si sono scontrate due auto: illeso il conducente della prima auto, qualche contusione per l'altro automobilista, la cui vettura si è ribaltata.

Poco prima, un altro incidente fra due utilitarie s’era registrato lungo la statale 115, poco dopo la rotonda Giunone in direzione Porto Empedocle.

L'articolo di Cristina Puglisi nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

