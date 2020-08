Palma di Montechiaro, furti ripetuti di acqua: distribuzione idrica in tilt

La storia si ripete. Esattamente per come è stato nella vicina Licata, anche a Palma di Montechiaro i furti d’acqua – anche di 100 litri al secondo – hanno mandato in tilt la distribuzione, facendo allungare i turni fino all’inverosimile.

«Da due mesi a questa parte – ha dichiarato, senza troppi giri di parole, il sindaco Stefano Castellino – la situazione idrica è drammatica». L’amministratore ha avvisato le forze dell’ordine e il prefetto.

L'articolo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE