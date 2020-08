Omicidio Azzarello a Palma, chiesta la libertà per l'accusato

Gli avvocati del 27enne Roberto Onolfo, finito in carcere con l'accusa di avere ucciso Salvatore Azzarello, chiedono al riesame di annullare l'ordinanza cautelare in carcere, in quanto «non ci sono prove del suo coinvolgimento».

L’ordinanza cautelare ha disposto cinque arresti, fra carcere e domiciliari. L’operazione, eseguita da carabinieri e squadra mobile, è scattata il 21 luglio. L’inchiesta ha fatto luce su una vera e propria faida che, fra il 2015 e il 2017, ha provocato due omicidi.

