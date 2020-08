Settimana di Ferragosto, ad Agrigento scatta il piano di sicurezza

La Prefettura di Agrigento coordina le attività per il Ferragosto. Si è svolta nella mattinata di ieri, all’Ufficio territoriale del Governo l’annunciata riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa, finalizzata ad esaminare i principali aspetti di vigilanza, viabilità e controllo delle attività turistico-balneari, e a definire i conseguenti servizi per lo svolgimento in sicurezza della prossima festività del Ferragosto.

All’incontro hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, ufficiali della Guardia di finanza, della Capitaneria e della Polizia stradale, il vice sindaco e il comandante della Polizia provinciale.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE