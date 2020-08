Emergenza rifiuti a Sciacca, già sporca un'area bonificata

Oggi a Sciacca verrà ritirata la frazione umida dei rifiuti dopo che giovedì è saltato il turno dell’indifferenziata e ieri quello del multimateriale secco, ma l’emergenza rifiuti è ancora in atto.

Da un lato le difficoltà a smaltire i rifiuti presso i centri preposti e dall’altro l’inciviltà di chi li abbandona per strada. E la situazione per quanto riguarda le discariche in diverse zone della città diventa ogni giorno più grave perché se ieri sono state bonificate le aree di San Calogero e Santa Maria ci sono già rifiuti in quelle di Lumia e del parcheggio dell’ospedale Giovanni XXIII che erano state bonificate e addirittura quest’ultima appena il giorno precedente.

Per le discariche a cielo aperto nelle zone in cui i cassonetti di prossimità sono stati ritirati si punta sui controlli con le telecamere.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

