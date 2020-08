Canicattì, sono centinaia ancora le multe da pagare

Ci sono anche verbali e relative multe della Guardia di Finanza di Canicattì ed Agrigento ma soprattutto della polizia municipale tra le decina se non centinaia di atti sanzionatori rimasti giacenti nei cassetti degli uffici di via Tenente Antonino Di Dino che non sono stati notificati entro i fatidici 890 giorni dall’accertamento della violazione.

Una situazione che si pensava fosse dovuta all’inesorabile trascorrere del tempo ma che invece si è constatato essere anche contemporanea ed attuale.

L'articolo di Enzo Gallo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

