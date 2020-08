Truffa dello specchietto sulla Palermo-Mazara, agrigentino denunciato

Ha provato a farla franca con l'aiuto di un complice. Ma è stato fermato appena in tempo dalla polizia. Un giovane R.G., 19 anni di Castrofilippo insieme ad R. S., 25 anni, originario di Noto, sono stati sorpresi mentre, con il classico trucco della "truffa dello specchietto" cercavano di spillare ad un anziano di 77 anni 130 euro per riparare al danneggiamento.

I tre sono stati notati dalla polizia sulla Palermo-Mazara, all'altezza dell'uscita per Balestrate. Come ricostruito i due giovani a bordo di un'Alfa Romeo 147 hanno iniziato ad inseguire l'anziano a bordo di una Fiat 600 intimandogli di fermarsi segnalando il danno subito. Ma al contrario ne hanno rimediato una denuncia per l’accusa di truffa.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE