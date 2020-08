Rifiuti a Sciacca, camion stracolmi e salta il turno di raccolta

Sciacca vive una vera e propria emergenza rifiuti. Sono infatti saltati i turni di raccolta e i camion che hanno raccolto i rifiuti delle aree bonificate di Lumia e Piana Scunchipani sono ancora strapieni.

Salterà inoltre il turno di raccolta della differenziata per un giorno a settimana, il giovedì, e nella giornata di oggi non verrà effettuata alcuna raccolta. Come ha spiegato l'assessore Michele Bacchi, la raccolta dei rifiuti è bloccata in quanto le imprese che gestiscono il servizio non possono utilizzare gli autocompattatori saturi al pari degli eco-bus mobili.

