Vento e mare agitato a Lampedusa, fermo il trasbordo dei migranti sulla nave quarantena

La nave per la quarantena dei migranti "Azzurra", del gruppo Gnv, oggi rimarrà in rada a Lampedusa, in attesa che migliorino le condizioni meteomarine.

Il vento e il mare agitato di oggi non permettono di continuare il trasbordo dei migranti. Soltanto 350 persone sono riuscite a salire sulla nave che ne può contenere 700.

Le operazioni ricominceranno nella giornata di giovedì, quando la nave si dirigerà a Trapani.

I 350 migranti imbarcati ieri sulla nave quarantena Gnv Azzurra, nel frattempo, sono stati sottoposti tutti a tampone rinofaringeo anti-Covid. I test sono stati prelevati, dall’imbarcazione che si trova a largo di Lampedusa, da una motovedetta della Guardia di finanza e poi sono stati trasferiti a Palermo con un elicottero per essere analizzati.

