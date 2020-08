Agrigento, tutti in bici per una città più green

La Città dei Templi punta a diventare sempre più green. In questa nuova fase dell’emergenza Coronavirus, in cui prendere un mezzo pubblico è visto come un rischio, molte più persone scelgono come mezzo di trasporto ideale la bici, che oltretutto potrebbe essere una valida alternativa all’auto a beneficio dell’ambiente. E inoltre valorizzare l’area della foce del Fiume Akragas.

Sono questi i propositi dell’amministrazione comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Calogero Firetto che ha inserito la zona come percorso ciclopedonale all’interno della Rete Ciclabile Strategica, finanziata con i fondi europei di «Agenda Urbana»: un investimento di 3 milioni 550 mila euro.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

