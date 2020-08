Agrigento, segnali di ripresa per il turismo: il riscatto inizia ad agosto

Segnali di ripresa per il turismo nell’Agrigentino. A stagione estiva in corso, dopo le preoccupazioni più volte espresse dai titolari di strutture ricettive, sembrano esserci nuovi spiragli per gli operatori del settore.

Commercianti, ristoratori e titolari di strutture ricettive concordano sul fatto che sarà un mese di agosto «sold out». Secondo una rapida indagine effettuata nei principali siti utili alle prenotazioni online, si mette in evidenza il dato di Agrigento. Quasi tutte le strutture ricettive, il 99 per cento, ad agosto non hanno neppure una stanza libera. Il dato, però, può avere anche diverse ragioni.

