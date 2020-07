Sorpresa a Porto Empedocle, bagnante scopre un nido di Caretta caretta

La tartaruga Caretta caretta torna a nidificare sulla spiaggia di Porto Empedocle. La Capitaneria di porto e il Wwf sono intervenuti dopo la segnalazione pervenuta da un bagnante al numero Blu 1530, presso La Spiaggetta.

Sul posto sono state individuate alcune uova, in parte coperte dalla sabbia. Il sito è stato subito recintato e messo in sicurezza e sarà costantemente monitorato dal Wwf e dai volontari di altre associazioni, come MariTerra di Porto Empedocle.

