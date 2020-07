Arrivano i migranti e la nave dei turisti non parte per Lampedusa: proteste a Porto Empedocle

Proteste e tensione nella notte a Porto Empedocle, dove diversi turisti hanno chiesto il rimborso del biglietto dopo avere atteso la nave a Lampedusa, arrivata in ritardo e mai più ripartita.

Secondo quanto raccontato dalle persone a bordo della nave, il ritardo sarebbe dovuto alle procedure di imbarco di più di 300 migranti, poi effettivamente scesi e collocati, a piedi, nella vicina tensostruttura di Porto Empedocle, già satura. Molti turisti, a questo punto, hanno chiesto il rimborso del bigliett: la nave non è ripartita nella notte, ma è rimasta ormeggiata.

Dopo la sanificazione dei locali, alcuni dei vacanzieri diretti a Lampedusa sono stati invitati a dormire a bordo della nave. Molti però hanno preferito ritornare a casa, non senza rabbia: alcuni turisti, in escandescenze nei locali della biglietteria, sono stati identificati dalle forze dell’Ordine, che hanno sorvegliato l'area del porto per tutta la notte.

