Licata, nonostante i mastelli la spiaggia è invasa dai rifiuti

I contenitori per la raccolta differenziata sulle spiagge del litorale licatese,in provincia di Trapani, si sono «trasformati» in pattumiera.

Lunedì mattina, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Galanti e dal suo vice, Antonio Montana, aveva fatto sistemare dei contenitori sulla spiaggia di Marianello con lo scopo di raccogliere rifiuti in maniera differenziata, invece dopo poche ore sono stati trasformati in discarica abusiva.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

