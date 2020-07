Lampedusa al collasso, disabili e donne tra gli 11 migranti sbarcati: c'è anche un gatto

In Sicilia i migranti sbarcano anche con gli animali. E così dopo l'immagine di ieri in cui si vedevano 11 tunisini salvati dalla Guardia costiera a largo di Lampedusa, con un cane barboncino tenuto al guinzaglio, oggi nuova scena simile.

Anche stavolta, ad essere soccorsi nelle acque antistanti Lampedusa, 11 tunisini fra cui due disabili, due donne, tre bambini molto piccoli e un gattino bianco. Anche questo gruppo di migranti rimane a molo Favarolo. L’hotspot di contrada Imbriacola è ormai saturo. Sul molo ci sono oltre 150 persone.

Sui migranti «noi stiamo facendo tutto il possibile». Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a margine di una iniziativa a Sorbolo (Parma) risponde ai cronisti a proposito delle sollecitazioni di Zingaretti e Di Maio per fare di più sul fronte migranti. «Ci troviamo davanti a un evento con numeri elevatissimi - sottolinea il ministro - L'isola di Lampedusa non può da sola avere una pressione di un numero di migranti che arrivano a ripetizione».

Sui migranti «si tratta di fare di più anche con le Regioni, nel senso di fare delle iniziative di distribuzione», ha aggiunto. «Ovviamente ognuno si preoccupa che da un punto di vista sanitario ci sia una garanzia. E noi stiamo lavorando per questo: far far i tamponi e poi redistribuire» i migranti «in modo che non ci sia preoccupazione alcuna sui territorio di una diffusione del virus».

