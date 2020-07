Movida allo sbando a San Leone, risse e guida in stato d'ebbrezza: tre denunciati

Risse, guida in stato d'ebbrezza e violazione dei divieti anti-coronavirus. La movida di San Leone è allo sbando: non ci sono infatti solo assembramenti che mettono a rischio la salute pubblica e non sono pochi i casi di "risse del sabato sera". C'è anche chi, ubriaco, si mette alla guida ad alta velocità e in contromano.

Lo dimostrano i controlli della polizia stradale ma anche le tre denunce alla Procura e la multa ad un 49enne trovato al volante senza aver mai conseguito la patente, nonostante avesse 49 anni.

