Migranti, soccorso un altro barchino a largo di Lampedusa e l'hotspot scoppia

Un altro barchino in arrivo a Lampedusa, con a bordo 29 tunisini, è stato soccorso dalla guardia costiera. Il gruppo è stato trasferito nell’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 809 migranti.

Per mancanza di spazio, nella struttura - il limite è di 95 ospiti -, si stanno registrando difficoltà nelle procedure di identificazione dei nuovi sbarcati. Durante tutta la notte, con sbarchi a ripetizione, sono arrivati complessivamente 206 tunisini.

Sul traghetto di linea per Porto Empedocle, su disposizione della Prefettura, in tarda mattinata sono stati imbarcati 180 (e non 200) dei migranti ospiti dell’hotspot.

