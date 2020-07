Dissesto idrogeologico ad Agrigento, il Comune dice "sì" al progetto di fattibilità

Messa in sicurezza del versante a Nord-Ovest delle palazzine del viale Della Vittoria denominate «Crea» e del versante sottostante la via Picone. La giunta municipale di Agrigento, sindaco Lillo Firetto in testa, ha approvato il progetto di fattibilità di 2 milioni e 741 euro.

I fondi rientrano tra gli interventi previsti da Agenda Urbana. Si tratta di opere di completamento di un’area vasta compresa tra il viale Della Vittoria e la via Picone già in parte interessata dagli interventi della Protezione civile per la messa in sicurezza del costone dopo il crollo del 2014.

L'articolo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE