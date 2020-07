Violenze su moglie, sorella e cognata: divieto di avvicinamento per un 50enne di Canicattì

È accusato di maltrattamenti in famiglia un 50enne di Canicattì raggiunto questa mattina dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, dalla sorella e dalla cognata.

L’uomo è infatti indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di armi e estorsione commessa ai danni delle tre donne. L’uomo non potrà avvicinarsi entro i 300 metri ai luoghi abitualmente da loro frequentati, con divieto di incontro e di comunicazione.

© Riproduzione riservata