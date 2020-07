Sciacca, sit-in all’ospedale: "Disagi e ripartenza lenta"

"Eliminare le code al Cup, ripristinare gli ambulatori di ogni unità operativa per consentire a tutta una serie di persone affette da patologie croniche che hanno difficoltà di poterne beneficiare. Ripristinare al più presto tutte le sale operatorie: attualmente di fatto ce ne sono due per le urgenze". Sono diverse le richieste avanzate durante il presidio organizzato ieri all'ospedale di Sciacca, per la prima giornata del sit-in.

Il comitato organizzatore è guidato da Ignazio Cucchiara, che è stato sindaco della città.Erano presenti rappresentanti di diverse associazioni e del mondo del volontariato.

