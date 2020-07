Migranti, famiglia di tunisini sbarca a Porto Empedocle

Sette persone - praticamente un’intera famiglia: padre, madre e 4 figli di cui uno minorenne - sono sbarcate in contrada Caos a Porto Empedocle (Agrigento). Il barchino - che è riuscito ad arrivare direttamente sulla spiaggia senza che nessuno lo intercettasse - è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza. I tunisini sono stati bloccati dalle forze dell’ordine che li hanno intercettati per strada.

Sono stati subito trasferiti alla tensostruttura dellaProtezione civile di Porto Empedocle per sottoporli ai primi

controlli medico-sanitari e alle procedure di identificazione.

C'è anche un bambino di appena 5 anni fra i componenti della famiglia di tunisini che è riuscita ad arrivare sulla spiaggia del Caos, a Porto Empedocle (Agrigento). Sei - e non sette come scritto in precedenza - le

persone complessivamente sbarcate: madre, padre, il bambino di 5 anni, due ragazze di 14 e 17 anni e il cugino della coppia. La famiglia è stata sottoposta ai i controlli medico-sanitari, effettuati dal dottor Franco Micciché. Il gruppetto è riuscito da solo a effettuare la traversata dalla Tunisia. (ANSA).

