La passerella di Porto Palo trasformata in una discarica

La passerella in legno che collega la strada alla spiaggia Bandiera Blu di Porto Palo è stata trasformata per qualche ora in una discarica di rifiuti, in particolare con bottiglie lasciate dai tanti giovani che avevano trascorso la serata nella località balneare menfitana. Pochi giorni prima proprio in questo sito è stata issata per la ventiquattresima volta la Bandiera Blu.

Chi è arrivato a Porto Palo per fare il bagno la mattina successiva alla ha constatato che la passerella era un tappeto di bottiglie. Un gesto assurdo in una tra le zone più belle e frequentate del territorio agrigentino. A Menfi gesti come questo che riguardano l’abbandono di rifiuti sono stati spesso puniti perché è stato possibile individuare i responsabili. L’auspicio è che si riesca a individuare anche chi ha abbandonato le bottiglie sulla passerella in legno di Porto Palo.

