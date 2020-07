Sciacca, i volontari hanno ripulito il Fondo Bernardo

L’associazione «L’Altrasciacca» ha denunciato lo stato di degrado in cui versa il Fondo Bernardo, in piena zona termale, pieno di rifiuti che si trovano accanto alle opere d’arte realizzate e collocate nel 2014 dall’artista Angelo Toto.

Dal Fondo Bernardo si può ammirare uno tra i panorami più belli della città, l’area portuale. La vegetazione, però, in una parte del Fondo Bernardo, è alta un paio di metri e ostruisce la visuale. Da un lato l’inciviltà di chi sporca e dall’altro un servizio di pulizia che non è adeguato a un sito così bello. A dare una mano per migliorare la situazione sono stati ieri proprio alcuni volontari de L’Altrasciacca, guidati dal presidente, Pietro Mistretta, che hanno liberato la zona dai rifiuti.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

