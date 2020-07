Agrigento, arrivano i fondi per rifare le facciate nel centro storico

Fondi già stanziati per il rifacimento delle facciate degli edifici del centro storico di Agrigento. Sono quaranta in tutto gli agrigentini che dimostrando amore per il proprio centro storico hanno deciso di investire nel recupero degli immobili ottenendo un contributo per il rifacimento dei prospetti.

Hanno ottenuto fino al 50 per cento della spesa sostenuta. Ben ventiquattro avevano già ricevuto il contributo alla fine del 2019. Sono stati impegnati 500 mila euro di fondi regionali a questo scopo e c’ è un altro milione a disposizione con le stesse finalità, cui vanno aggiunti 500 mila euro dal progetto Girgenti.

L'articolo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE