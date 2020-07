Campobello, Canicattì e Ravanusa rimangono senza acqua

La crisi idrica non risparmia Canicattì, Campobello e Ravanusa. La Gestione commissariale di Girgenti acque ha reso noto che è stata accertata un’insufficiente fornitura idrica, da parte di Siciliacque Spa, tale da non consentire l’effettuazione di alcuno dei turni di distribuzione in programma nei comuni di Canicattì e Campobello di Licata, invece, nel comune di Ravanusa sarà effettuata la distribuzione solo a mezzo del serbatoio San Vito.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

