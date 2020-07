"Ha palpeggiato la figlia di 4 anni", papà finisce sotto processo

Avrebbe palpeggiato la figlia di 4 anni e ora il "papà-orco", un 45enne di Villaseta, si trova sotto processo per violenza sessuale aggravata. L’indagine è partita dalle denunce della madre della bambina, ex moglie dell’indagato. La vicenda si sarebbe consumata a Villaseta, frazione dove abita l’uomo.

Per l'uomo è stato deciso il rinvio a giudizio, al termine dell’udienza preliminare. La vicenda, dall’enorme delicatezza, ha avuto una svolta un anno e mezzo fa, a distanza di alcune settimane dall’incidente probatorio nel quale la bambina ha, in sostanza, confermato le accuse. In seguito il pubblico ministero Emiliana Busto, titolare dell’inchiesta, ha chiesto al gip un provvedimento cautelare ritenendo che il quadro indiziario si fosse aggravato e che fosse necessario un provvedimento restrittivo.

L'articolo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

