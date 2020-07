Processione abusiva per la festa di San Calogero: 8 denunciati ad Agrigento

Otto persone sono state denunciate dalla polizia di Stato di Agrigento per manifestazione non preavvisata, poichè ritenute responsabili di aver organizzato in occasione della festività di San Calogero di domenica 5, di un corteo non preavvisato dal Santuario di San Calogero al centro storico.

Quest’anno, infatti, le processioni e i riti tradizionalmente previsti per la festività di San Calogero erano stati annullati a causa dell’emergenza Covid-19, al fine di scongiurare gli inevitabili assembramenti.

Ma domenica scorsa, i denunciati, senza alcun preavviso e senza autorizzazione, intorno alle 12 hanno promosso una processione abusiva di una mini-vara con un piccolo simulacro di San Calogero trasportata dal Santuario di San Calogero fino a via Porcello, angolo Salita Santo Spirito, dove è stata bloccata dai poliziotti.

Il lavoro della Digos, che ha passato in rassegna numerosi fotogrammi, ha consentito di individuare i trasgressori e di isolare tra questi coloro che si sono posti alla guida della processione.

I denunciati, inoltre, sono stati anche sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento anti Covid.

