Ruba telefono in pieno centro ad Aragona, scatta l'arresto

Un guineano di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Aragona per aver rubato un telefonino in pieno centro. Il giovane ha sottratto l'oggetto da una macchina. Il conducente del mezzo aveva lasciato momentaneamente l'auto in sosta per alcune commissioni quando, al suo ritorno, si è reso conto dell'assenza dello smartphone e ne ha denunciato il furto.

I carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza del paese scoprendo subito il ladro con le mani nel sacco. I militari hanno poi setacciato le vie del centro, riuscendo a bloccare il sospetto in pochi minuti.

Per il guineano ventiduenne non c’è stata altra possibilità che l’arresto in flagranza di reato, per poi rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

