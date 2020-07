Porto Empedocle, 123 migranti lasciano la Ocean Viking: portati sulla nave quarantena

Negativi al coronavirus i tamponi di 123 migranti, dunque hanno potuto lasciare la Ocean Viking. A bordo di un autobus, dalla stiva della nave della ong Sos Mediterranee, attraccata nel tardo pomeriggio di ieri al porto di Porto Empedocle, sono stati così trasferiti nella nave-quarantena Moby Zazà.

Rimangono in attesa sulla Ocean Viking ancora 57 migranti per i quali si attende l'esito dei tamponi rino-faringei, non ancora arrivato dall'Asp di Ragusa. A coordinare le operazioni è la Guardia costiera di Porto Empedocle

La nave-quarantena era stata lasciata quasi interamente libera dopo le operazioni di sbarco dei 169 migranti risultati anche loro negativi al test e che verranno trasferiti in un centro d'accoglienza a Crotone. Sulla Moby Zazà rimane solo una "zona rossa", il ponte 7, dove si trovano in isolamento una trentina di migranti risultati positivi al Covid.

