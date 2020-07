Negativi i tamponi per i 169 migranti della Moby Zazà: via libera ai 180 della Ocean Viking

Sono negativi i tamponi dei 169 migranti a bordo della Moby Zazà. Dopo il doppio controllo anti-Covid, è iniziato il trasbordo degli ospiti della nave quarantena. Al porto sono presenti diversi autobus che caricheranno tutti i migranti per trasferirli, su indicazione della Prefettura di Agrigento, in altre strutture d'accoglienza di Crotone. Il nuovo viaggio dei migranti inizierà nella tarda mattinata, ad operazioni di sbarco concluse.

Adesso i ponti della nave su cui i migranti hanno effettuato la sorveglianza sanitari, saranno sanificati prima di poter imbarcare i 180 migranti della Ocean Viking . Sulla Moby Zazà, dopo lo sbarco dei 169 migranti e prima dell'imbarco dei 180, restano 42 persone di cui 30 contagiati dal Covid alloggiati sul ponte numero 7: la cosiddetta "zona rossa" della nave.

Intanto la Ocean Viking si trova in rada fuori da Porto Empedocle. «La #OceanViking è in rada fuori da Porto Empedocle su richiesta dell’autorità portuale. La nave è ancorata e attende istruzioni. Al momento non abbiamo ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco». Lo si legge in un tweet della ong Sos Mediterranee.

