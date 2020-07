Agrigento, cade dal peschereccio e si spacca la testa: marittimo soccorso in elicottero

Cade dal peschereccio in cui sta lavorando e si spacca la testa. Un marittimo di 58 anni di Mola di Bari è stato trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta a bordo di elicottero della Guardia Costiera. L'incidente è avvenuto nella notte.

Il soccorso, coordinato dalla direzione marittima di Palermo, è avvenuto a circa 20 miglia dalla costa di Porto Empedocle, nell'Agrigentino. L’elicottero è stato invece inviato dal comando di Catania.

Il peschereccio pugliese era intento, con tanto di gabbie, nella pesca dei tonni quando all'improvviso si è verificato il tragico incidente. In suo soccorso si è mossa la motovedetta Cp 890 della Capitaneria di Porto Empedocle, ma c'era mare forza 5 e serviva del tempo per arrivare a destinazione. Per il tempestivo trasferimento in ospedale è stato quindi utilizzato l’elicottero della Guardia costiera.

