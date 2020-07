Incendio in strada ad Agrigento, in fiamme una motrice: paura per il conducente

Solo tanta paura per il conducente di una motrice ad Agrigento, andata in fiamme ieri mattina lungo la statale 115 sul viadotto Spinola in contrada Ciuccafa.

Il rogo è divampato mentre il mezzo era in marcia e ha coinvolto la motrice e parte del tir. Il camionista è riuscito a mettersi in salvo dopo aver visto l'incendio innescarsi all'improvviso. Sceso dal mezzo ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti di polizia per bloccare la circolazione stradale.

