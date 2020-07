Aragona, rogo danneggia le strutture di Giokolandia

Le attrezzature per il gioco si sono salvate. Ieri mattina, risultavano essere ricoperte da fuliggine e qualcosa era danneggiata, ma per la maggior parte i giochi del parco Giokolandia di Aragona, in provincia di Agrigento, sono riusciti – veniva ufficializzato ieri – a resistere e a sopravvivere alla furia devastatrice di fiamme altissime. Fiamme che erano visibili da molti punti del paese. I danni, ieri, non risultavano essere stati ancora quantificati.

L'articolo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

