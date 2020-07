Ribera, grano duro biologico dai terreni confiscati ai mafiosi

Si è conclusa ieri la mietitrebbiatura del grano duro biologico nei terreni confiscati alla mafia a Monte Sara, tra Ribera e Cattolica Eraclea, gestiti dalla cooperativa sociale onlus Liberarmonia di Poggioreale.

Il frumento, della varietà Simeto, è stato messo in sacconi e sarà destinato alla molitura per la produzione di semola di grano duro siciliano e poi avviato alla pastificazione per la produzione di pasta biologica artigianale a lenta essiccazione e trafilata al bronzo e per la produzione di semola rimacinata di grano duro per pane e pizza.

L'articolo di Calogero Giuffrida nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

