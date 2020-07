Nuovi soccorsi di migranti, pienissimo il Centro di Lampedusa: oltre 200 presenze

Nuovi soccorsi di migranti al largo di Lampedusa. Nella notte la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha salvato 16 migranti che erano su una barca in vetroresina in pericolo a 40 miglia nautiche a sud di Lampedusa, sotto le istruzioni del Centro di coordinamento di salvataggio maltese. Sono 180 le persone a bordo dell’unità della ong.

Si moltiplicano sbarchi, soccorsi e avvistamenti nel Mediterraneo. Nelle isole delle Pelagie solo ieri sono approdati in 116 giunti a più riprese e soccorsi da Guardia costiera e Guardia di finanza. Il velivolo di Sea Watch, il «Seabird» aveva infatti avvistato cinque imbarcazioni in difficoltà, cui poi se ne sono aggiunte altre. Così hanno toccato una quota superiore a 200 le presenze nell’hotspot attrezzato per accoglierne una novantina. E per oggi è stato programmato un primo trasferimento di circa 80 persone sul traghetto per Porto Empedocle.

Intanto la Mediterranea Saving Humans è davanti al porto di Augusta assegnato ieri dal Centro di Coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera. A bordo 43 persone. «Siamo felici per loro finalmente al sicuro in Europa», afferma Mediterranea.

