Sciacca, si rifiuta di sottoporsi all'alcol test: denunciato

In mezzo alle due carreggiate con guida incerta. Un trentunne è stato fermato sulla statale 115 dagli agenti di polizia insospettiti dall'insolito comportamento.

Una volta bloccato, gli agenti hanno fin da subito percepito che qualcosa non andasse volendo procedere con un alcol test. L'uomo però ha opposto fin da subito resistenza, per cui i poliziotti non hanno potuto far altro che denunciarlo alla Procura di Sciacca.

© Riproduzione riservata

